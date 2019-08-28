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Тульский экзотариум приглашает на День знаний

Тульский экзотариум приглашает на День знаний

2 сентября «Тульский областной экзотариум» приглашает организованные группы школьников в увлекательное путешествие.

2 сентября «Тульский областной экзотариум» приглашает организованные группы школьников не только посетить обитателей старой и новой экспозиций зоопарка, но и поучаствовать в увлекательном путешествии!

Участники побывают в гостях у динозавров и их соседей, попробуют себя в роли палеонтолога и найдут следы существования древних рептилий, с помощью увеличительных приборов, в том числе и микроскопа смогут изучить найденные окаменелости, откроют для себя таинственных обитателей микромира, познакомятся с самым страшным и опасным живым существом на планете, узнают о существовании необычных животных разных континентов, а также смогут познакомиться с ними поближе.

Во время путешествия ребятам предстоит сделать важное географическое открытие современности, найти мусорные острова, узнать о причине их возникновения, проблеме отходов, мусора и подвести итог с выводами о вкладе каждого из нас в будущее без мусора, жизнь в чистом мире.

Цена билета: 150 руб.

Предварительная запись по телефону: 8 (953) 424-68-13
(4872) 77−01−18, доб. 2.
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