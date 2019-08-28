Тульский экзотариум приглашает на День знаний
2 сентября «Тульский областной экзотариум» приглашает организованные группы школьников в увлекательное путешествие.
2 сентября «Тульский областной экзотариум» приглашает организованные группы школьников не только посетить обитателей старой и новой экспозиций зоопарка, но и поучаствовать в увлекательном путешествии!
Участники побывают в гостях у динозавров и их соседей, попробуют себя в роли палеонтолога и найдут следы существования древних рептилий, с помощью увеличительных приборов, в том числе и микроскопа смогут изучить найденные окаменелости, откроют для себя таинственных обитателей микромира, познакомятся с самым страшным и опасным живым существом на планете, узнают о существовании необычных животных разных континентов, а также смогут познакомиться с ними поближе.
Во время путешествия ребятам предстоит сделать важное географическое открытие современности, найти мусорные острова, узнать о причине их возникновения, проблеме отходов, мусора и подвести итог с выводами о вкладе каждого из нас в будущее без мусора, жизнь в чистом мире.
Цена билета: 150 руб.