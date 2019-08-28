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Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Глава региона сегодня празднует 47-летие.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения. Свое поздравление Владимир Сергеевич опубликовал в твиттере:

 

 

 

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