Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения. Свое поздравление Владимир Сергеевич опубликовал в твиттере:

Сегодня День рождения отмечает Алексей Дюмин и в этот день могу повторить: Тулякам снова повезло!

И пожелать Алексею Геннадьевичу дальнейших успехов в деле служения России, много сил и здоровья! https://t.co/2G5vTLwWof