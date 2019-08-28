Владимир Груздев поздравил Алексея Дюмина с днем рождения
Глава региона сегодня празднует 47-летие.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поздравил губернатора Тульской области Алексея Дюмина с днем рождения. Свое поздравление Владимир Сергеевич опубликовал в твиттере:
Сегодня День рождения отмечает Алексей Дюмин и в этот день могу повторить: Тулякам снова повезло!— Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) August 28, 2019
И пожелать Алексею Геннадьевичу дальнейших успехов в деле служения России, много сил и здоровья! https://t.co/2G5vTLwWof
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