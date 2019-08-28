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Где в Туле в День города ограничат движение транспорта: подробная карта

Где в Туле в День города ограничат движение транспорта: подробная карта

В субботу, 7 сентября, в оружейной столице пройдут массовые праздничные мероприятия.

На улицах и в переулках, прилегающих к Тульскому кремлю, движение будет ограничено практически весь день. В первую половину субботы будет частично перекрыта ул. Демонстрации.

С 7.00 до 17.00 будет перекрыт проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Агеева). В основном, это связано с проведением велогонки «Горный король» и полумарафона «Оружейная столица».

С 21.00 до 23.00, для подготовки и проведения праздничного фейерверка будут перекрыты Зареченский и Пролетарский мосты, а также подъезды к ним. Подробную карту участков, на которых будет ограничено движение транспорта, смотрите в нашей галерее.

Галерея
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 1
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 2
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 3
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 4
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 5
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 6
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 7
Ограничение движения в Туле 7 сентября, Фото: 8
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Сюжет: День города-2019
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