Где в Туле в День города ограничат движение транспорта: подробная карта
В субботу, 7 сентября, в оружейной столице пройдут массовые праздничные мероприятия.
На улицах и в переулках, прилегающих к Тульскому кремлю, движение будет ограничено практически весь день. В первую половину субботы будет частично перекрыта ул. Демонстрации.
С 7.00 до 17.00 будет перекрыт проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Агеева). В основном, это связано с проведением велогонки «Горный король» и полумарафона «Оружейная столица».
С 21.00 до 23.00, для подготовки и проведения праздничного фейерверка будут перекрыты Зареченский и Пролетарский мосты, а также подъезды к ним. Подробную карту участков, на которых будет ограничено движение транспорта, смотрите в нашей галерее.
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