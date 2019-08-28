новости
новости
Регистрация
В Туле судебные приставы помогают собирать детей в школу
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Туле судебные приставы помогают собирать детей в школу

Накануне Дня знаний они напоминают должникам о необходимости уплаты алиментов.

В преддверии 1 сентября УФССП России по Тульской области проводит акцию «Собери ребенка в школу», которая призвана помочь родителям, воспитывающим детей в одиночестве, а также привлечь к ответственности тех, кто забыл про родительский долг и уклоняется от уплаты алиментов.

Приставы проводят рейды по месту жительства должников. Одно из таких мероприятий прошло в Пролетарском районе областного центра. В отношении алиментщиков составлено три акта описи и ареста имущества – в случае неуплаты долга оно будет реализовано для погашения задолженности.

В отношении троих должников составлены административные протоколы. В рамках акции «Собери ребенка в школу» взыскано уже 3 млн рублей. УФССП России по Тульской области призывает граждан погасить долги по алиментам, чтобы День знаний стал для детей настоящим праздником.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +3
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставынеуплата алиментовзадолженность по алиментам1 сентябряакция Собери ребенка в школу
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью у жителя Донского угнали и сожгли «пятерку»
Ночью у жителя Донского угнали и сожгли «пятерку»
Где в Туле в День города ограничат движение транспорта: подробная карта
Где в Туле в День города ограничат движение транспорта: подробная карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.