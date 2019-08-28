В Туле судебные приставы помогают собирать детей в школу

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В преддверии 1 сентября УФССП России по Тульской области проводит акцию «Собери ребенка в школу», которая призвана помочь родителям, воспитывающим детей в одиночестве, а также привлечь к ответственности тех, кто забыл про родительский долг и уклоняется от уплаты алиментов.

Приставы проводят рейды по месту жительства должников. Одно из таких мероприятий прошло в Пролетарском районе областного центра. В отношении алиментщиков составлено три акта описи и ареста имущества – в случае неуплаты долга оно будет реализовано для погашения задолженности.

В отношении троих должников составлены административные протоколы. В рамках акции «Собери ребенка в школу» взыскано уже 3 млн рублей. УФССП России по Тульской области призывает граждан погасить долги по алиментам, чтобы День знаний стал для детей настоящим праздником.