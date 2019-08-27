В Тульской области три человека заболели ботулизмом
Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
На территории Тульской области в 2019 году три человека заболели ботулизмом. Для сравнения: в прошлом году было зарегистрировано четыре случая заболевания, два из которых — со смертельным исходом.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области напоминают, что ботулизм — смертельно опасное заболевание, которое чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.
Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов.
При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается.
Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.
Также в Управлении отметили, что в июне 2019 года в Ефремовском и Новомосковском районах зарегистрировано два случая отравления грибами — пострадали четыре человека. В обоих случаях отравление произошло от употребления условно съедобных грибов — «толкачиков».
Помните, что:
- детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;
- не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;
- блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;
- только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;
- перед тем, как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;
- необходимо соблюдать технологию при солении и консервировании грибов.
Основные правила грибника:
- собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны;
- не пробовать на вкус незнакомые грибы;
- собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
- собирать следует только молодые, не переросшие грибы;
- не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;
- собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.
Профилактика ботулизма: в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать.
Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил:
- тщательно промывайте грибы перед их консервированием;
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строго соблюдайте технологию изготовления грибных консервов,
в т. ч.их стерилизацию;
- храните грибные консервы в условиях холодильника;
- нельзя употреблять консервы со вздутыми крышками, с неспецифическим запахом.