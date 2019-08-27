В Тульской области три человека заболели ботулизмом

На территории Тульской области в 2019 году три человека заболели ботулизмом. Для сравнения: в прошлом году было зарегистрировано четыре случая заболевания, два из которых — со смертельным исходом.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области напоминают, что ботулизм — смертельно опасное заболевание, которое чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.

Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов.

При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается.

Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

Также в Управлении отметили, что в июне 2019 года в Ефремовском и Новомосковском районах зарегистрировано два случая отравления грибами — пострадали четыре человека. В обоих случаях отравление произошло от употребления условно съедобных грибов — «толкачиков».

Помните, что:

детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;

не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;

блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;

перед тем, как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;

необходимо соблюдать технологию при солении и консервировании грибов.

Основные правила грибника:

собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны;

не пробовать на вкус незнакомые грибы;

собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.

Профилактика ботулизма: в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать.

Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил: