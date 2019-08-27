Прокуратура: Алексинская бумажно-картонная фабрика незаконно складировала отходы

фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям жителей Алексина о нарушениях санитарно-эпидемиологических и экологических требований при размещении отходов производства на местной Бумажно-картонной фабрике.

Ведомство установило, что предприятие складировало отходы производства на земельном участке, не имея на то разрешительных документов.

В связи с этим в отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), которые направлены на рассмотрение в уполномоченные органы.

Кроме этого руководитель ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» получил представление об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления. Результаты его рассмотрения находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

Обращение граждан в части установления принадлежности класса опасности размещенных отходов в шламонакопителе направлено для проверки в Управление Росприроднадзора по Тульской области.