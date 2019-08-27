Пчелы насмерть закусали мужчину в Тульской области

Фото Дмитрия Дзюбина, видео Сергея Старикова

В деревне Гремячево Плавского района произошел шокирующий несчастный случай. По словам родственников, 14 июля 59-летний Андрей Сазонов пошел за сигаретами в местный магазин и возле торговой точки на него напал рой пчел. Мужчина отбивался от них руками, водой из колонки, а также пытался найти убежище в соседнем доме. В последнем и нашли его тело.

Екатерина Сазонова, дочь погибшего мужчины:

Екатерина Сазонова – Меня и мамы в тот момент дома не было. О смерти папы мы узнали от сестры. Судебно-медицинский эксперт написал, что причиной смерти стал токсический эффект яда пчел. Он умирал около 30 минут!

У мужчины насчитали не менее девяти укусов в лицо, в том числе один – в шею. Екатерина уверена, что ее отца убили насекомые с пасеки хозяйки магазина. Пчелы не раз кусали местных, но люди обсуждали это обычно только между собой и, насколько известно Екатерине, раньше никуда не жаловались.

В магазин хозяйки пасеки ходит вся деревня – он тут один. Поэтому относительным решением проблемы, например, могло бы стать письменное объявление-предупреждение на двери о дате откачки меда. Ведь в это время пчелы часто становятся агрессивными и, получается, могут серьезно навредить еще кому-нибудь. Объявление, кстати, все же появилось. Но, по словам Екатерины, почему-то только через месяц после трагедии.

– Ее и саму тоже жалят, – продолжает рассказывать Екатерина. – Бывает, приходишь в магазин, а она стоит покусанная… В том году мы убирали картошку – меня в спину пчела укусила, а отца в лицо. Но в тот раз у него ничего даже не опухло, хотя укусов было несколько. То есть у него не было на них аллергии.

Пчелы нападали и на других жителей деревни

Дом Елизаветы Матвеевой, падчерицы Андрея Сазонова, находится рядом с местом происшествия. Женщина подтверждает, что в момент откачки меда насекомые становятся злее и не дают покоя окружающим. Заниматься в это время какой-либо работой на улице практически невозможно – донимают пчелы.

Елизавета Матвеева – Людям, которые приходят в магазин, часто приходится в нем же прятаться от пчел. Они не дают стоять на улице: кусают и детей, и взрослых. В тот день, когда умер отчим, пчелы покусали мальчика. А как-то раз мы разбирали зерноотходы и пчелы на нас налетели. Две запутались в волосах моей маленькой дочки и одна успела ужалить ее.

То, что пчелы не раз нападали на жителей деревни, подтверждает и жительница Москвы Александра Кошелева, у которой в Гремячево дача.

– Такие кусачие, что, когда качают мед, мы из дома не выходим, – рассказала Александра. – 14 июля они появились вечером. Кидались то на одного, то на другого. Пришлось прятаться!

У Маргариты, хозяйки магазина и пасеки, иное видение ситуации. По ее словам, Андрей Сазонов часто слонялся по деревне, в том числе в нетрезвом состоянии, а незадолго до гибели стащил у нее лестницу.

– Сколько раз говорила: «Андрюш, не ходи – здесь пчелы!» …Время девятый час, а палатка у меня работает до семи – огромными буквами это написано – зачем он попал на пасеку? Он через загородку пролез! Ходил по всей деревне – то у одного что-то сворует, придет… У нас перед этим – не знаю, не хочу грешить, он это или не он – тяпки с пасеки пропали… Но ножовку точно он взял!

Маргарита Вячеславовна утверждает, что писать на Андрея Сазонова заявления в полицию можно было хоть каждый день. Однако сама она делать это почему-то не стала.

Комментарий специалиста

Как рассказала Myslo президент Ассоциации по содействию развития пчеловодства в Тульской области Валентина Пенар, агрессивность пчел в том числе зависит от породности – на эту причину пчеловод способен повлиять самостоятельно, меняя маток на более миролюбивую породу.