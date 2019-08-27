Тульская область на 87% готова к отопительному сезону

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Такие данные озвучили на совещании в региональном правительстве.

Зампредседателя правительства Элеонора Шевченко отметила, что подготовка к запуску тепла в Тульской области находится в завершающей стадии. Все работы должны быть завершены до 10 сентября.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, коммунальная инфраструктура региона готова к отопительному сезону на 87%. Подготовлены 81% котельных, 97% котлов, 78% тепловых сетей.