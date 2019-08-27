Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
Тульская область на 87% готова к отопительному сезону
Такие данные озвучили на совещании в региональном правительстве.
Зампредседателя правительства Элеонора Шевченко отметила, что подготовка к запуску тепла в Тульской области находится в завершающей стадии. Все работы должны быть завершены до 10 сентября.
По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, коммунальная инфраструктура региона готова к отопительному сезону на 87%. Подготовлены 81% котельных, 97% котлов, 78% тепловых сетей.
В лидерах по подготовке к запуску отопления – Тула, Ефремов, Щекинский и Тепло-Огаревский районы.
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