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Тульская область на 87% готова к отопительному сезону
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область на 87% готова к отопительному сезону

Такие данные озвучили на совещании в региональном правительстве.

Зампредседателя правительства Элеонора Шевченко отметила, что подготовка к запуску тепла в Тульской области находится в завершающей стадии. Все работы должны быть завершены до 10 сентября.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, коммунальная инфраструктура региона готова к отопительному сезону на 87%. Подготовлены 81% котельных, 97% котлов, 78% тепловых сетей.

В лидерах по подготовке к запуску отопления – Тула, Ефремов, Щекинский и Тепло-Огаревский районы.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:40 +1
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