Как Тулу украсят ко Дню города

В областном центре прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднику.

Адресная программа оформления города в этом году включает больше 30 щитов 20 сити-форматов, 17 видеоэкранов и два видеоэкрана на зданиях – на «Гостином дворе» и на доме № 122 по улице Ложевой.

Начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев сообщил, что праздничные изображения появятся на улицах областной столицы до 3 сентября.

Во всех районах Тулы будут установлены композиции из флагов, а площадь Ленина украсят баннерами, самоварами и объёмными цифрами.