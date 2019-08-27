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Как Тулу украсят ко Дню города

Как Тулу украсят ко Дню города

В областном центре прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднику.

Адресная программа оформления города в этом году включает больше 30 щитов 20 сити-форматов, 17 видеоэкранов и два видеоэкрана на зданиях – на «Гостином дворе» и на доме № 122 по улице Ложевой.

Начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев сообщил, что праздничные изображения появятся на улицах областной столицы до 3 сентября. 

Во всех районах Тулы будут установлены композиции из флагов, а площадь Ленина украсят баннерами, самоварами и объёмными цифрами.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +2
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