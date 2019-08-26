В южной части Тулы будет понижено давление воды

С 8.00 28 августа до 8.00 29 августа на Окском водозаборе пройдут мероприятия по подготовке к зимнему сезону. Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов южнее улицы Гоголевской, а также в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, мкрн. Зеленстрой.

Кроме того, перебои в водоснабжении ожидаются в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Администрация города уточняет, что эта остановка Окского водозабора – крайняя в текущем году. Изначально работы хотели провести в июне, но в связи с жарой для удобства жителей перенесли на менее жаркий период.