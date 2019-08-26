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В южной части Тулы будет понижено давление воды

В южной части Тулы будет понижено давление воды

На Окском водозаборе пройдут профилактические работы.

С 8.00 28 августа до 8.00 29 августа на Окском водозаборе пройдут мероприятия по подготовке к зимнему сезону. Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов южнее улицы Гоголевской, а также в квартале, ограниченном  улицами:  пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, мкрн. Зеленстрой.

Кроме того, перебои в водоснабжении ожидаются в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Администрация города уточняет, что эта остановка Окского водозабора – крайняя в текущем году. Изначально работы хотели провести в июне, но в связи с жарой для удобства жителей  перенесли на менее жаркий период.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +1
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