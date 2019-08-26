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В Туле Kia лишилась колеса после столкновения с «Ладой»
Фото Сергея Старикова

В Туле Kia лишилась колеса после столкновения с «Ладой»

Авария произошла на пересечении улицы Скуратовской и проспекта Ленина.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 августа на Зеленстрое столкнулись «Лада Калина» и Kia Rio. По словам женщины – водителя «Лады», она поворачивала налево, на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, когда в неё неожиданно врезалась иномарка.

Водитель Kia, в свою очередь, сообщил, что проезжал перекресток на мигающий зелёный. После удара у иномарки отлетело колесо и она «проскользила» по асфальту несколько сотен метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. 

Галерея
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 1
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 2
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 3
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 4
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 5
Авария на Зеленстрое 26 августа, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +1
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Тулапроспект Ленинаулица Скуратовская

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