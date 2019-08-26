В Туле Kia лишилась колеса после столкновения с «Ладой»

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 26 августа на Зеленстрое столкнулись «Лада Калина» и Kia Rio. По словам женщины – водителя «Лады», она поворачивала налево, на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, когда в неё неожиданно врезалась иномарка.

Водитель Kia, в свою очередь, сообщил, что проезжал перекресток на мигающий зелёный. После удара у иномарки отлетело колесо и она «проскользила» по асфальту несколько сотен метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.