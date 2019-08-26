Определены победители-управленцы «Команды развития»

Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте проекта.

Всего на участие в треке было подано 1612 заявок от управленцев из 14 регионов России.

На основании результатов конкурсных процедур заочного этапа* и очного этапа** выявлены 50 финалистов, которые станут частью «Команды развития» Тульской области.

Все участники очных оценочных мероприятий получат индивидуальные отчеты с рекомендациями по направлениям личностно-профессионального развития. Победителям проведут ряд образовательных мероприятий в формате тренингов, мастер-классов и стратегических сессий. Финалисты проекта станут первоочередными кандидатами на открытые вакансии, стажировки и могут стать участниками команд, реализующих проекты развития Тульской области.

Напомним, с инициативой проекта выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 29 мая. Сам проект направлен на формирование единой региональной команды управленцев и молодых талантов, а также на создание условий для реализации их возможностей и потенциала,

*биографическое анкетирование, рекомендации и видео-презентации

**углубленная личностно-профессиональная диагностика: тестирование, skype-интервью, проблемно-аналитическая деловая игра.