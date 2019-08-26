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В тульской колонии митрополит Алексий освятил купола нового храма

В тульской колонии митрополит Алексий освятил купола нового храма

Семиглавая церковь в честь Преподобного Максима Исповедника на протяжении восьми лет строится на территории учреждения силами членов православной общины.

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Тульской области митрополит Тульский и Ефремовский Алексий освятил купола новой церкви.

Чин освящения вместе с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием совершили помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Серафим Горюнов и протоиерей Александр Кирюшкин.

По завершении богослужения владыка Алексий окропил святой водой членов православной общины церковь в честь Преподобного Максима Исповедника и поздравил с предстоящим престольным праздником храма.

В благодарность за поддержку и помощь прихожане храма преподнесли митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию резную деревянную икону преподобного Максима Исповедника, изготовленную в православном реабилитационном центре исправительной колонии №1.

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В тульской колонии освятили купола храма, Фото: 1
В тульской колонии освятили купола храма, Фото: 2
В тульской колонии освятили купола храма, Фото: 3
В тульской колонии освятили купола храма, Фото: 4
В тульской колонии освятили купола храма, Фото: 5
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