Отметил Петров день: в Веневском районе хулиган поджигал мусор в баках

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В Венёвском районе полицейские установили подозреваемого в совершении поджогов. В июле 2019 года 18-летний житель Московской области, гостивший в нашем регионе, устроил «городушки»: решив как следует отметить Петров день, поджег содержимое мусорных контейнеров.

В результате емкости для сбора мусора оказались повреждены. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, парень признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.