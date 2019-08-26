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Отметил Петров день: в Веневском районе хулиган поджигал мусор в баках
Фото: http://ng72.ru.

Отметил Петров день: в Веневском районе хулиган поджигал мусор в баках

18-летнего жителя Московской области вычислили полицейские.

В Венёвском районе полицейские установили подозреваемого в совершении поджогов. В июле 2019 года 18-летний житель Московской области, гостивший в нашем регионе, устроил «городушки»: решив как следует отметить Петров день, поджег содержимое мусорных контейнеров.

В результате емкости для сбора мусора оказались повреждены. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, парень признался в содеянном. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 +7
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