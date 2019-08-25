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В Центральном парке Тулы прошёл фестиваль помощи животным
Фото: Дмитрий Черба, Татьяна Алексеева.

В Центральном парке Тулы прошёл фестиваль помощи животным

Волонтеры привезли в парк четвероногих питомцев, которым нужен хозяин, а активисты «Экопатруля» собирали подписи ЗА создание в городе собачьих площадок.

Говорят, половина наших граждан уже имеет собак, а другая половина мечтает их завести.

25 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова в Туле состоялся фестиваль «День собак».

Как сказал зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, это традиционный благотворительный фестиваль помощи животным, его цель – привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к животным:

Дмитрий Миляев

– Фестиваль – отличная площадка для конструктивного диалога между зоозащитниками, региональными и муниципальными органами власти и просто любителями животных.

Ксения Солтер, организатор фестиваля, председатель Регионального отделения межрегиональной общественной организации в Тульской области «Альянс защитников животных»:

– Сегодня волонтеры и приюты привезли сюда своих подопечных собак, тех, кого когда-то подобрали на улице, а теперь ищут для них дом и добрых хозяев. Мы выступаем за ответственное отношение к животным. Решение взять собаку в дом должно быть осознанным, ведь с собакой надо гулять как минимум два раза в день, заниматься дрессурой. Наши кураторы прежде чем отдать животное в добрые руки, обязательно проводят собеседование, ведь важно, где живет будущий владелец, для чего ему собака, сможет ли он ежедневно уделять ей время.

На площадке фестиваля активисты собирали средства для приютов и волонтёрских организаций, которые ухаживают за животными. Собранные средства будут потрачены на покупку лекарств, кормов и предметов гигиены.

Татьяна Санина как волонтер занимается тем, что ищет бездомным собакам хозяев:

– Щенков берут лучше, чем взрослых. Хотя взрослые собаки уже не будут грызть вашу обувь. А вообще, если вы хотите помочь бездомным животным, но не готовы взять их себе домой, можно оформить кураторство, проще говоря, шефство над питомцем, приходить в приют и общаться с ним, помогать материально содержать его.  

Юлия, волонтер, привела на фестиваль четырех своих питомцев. Один из них – стеснительный и слегка напуганный вниманием к себе пес по кличке Бари.

– Когда-то они были бездомные, я их подобрала – у меня частный дом. Подкормила, подлечила, помыла, сделала прививки – и теперь этим симпатягам нужен свой родной дом, чтобы я могла помочь другим бездомным. Сегодня два моих питомца, кажется, обрели будущих хозяев. Надеюсь, их решение не изменится.  

В этот же день по всему парку работала еще одна группа волонтеров.

– Движение «Экопатруль» и городские активисты в эти выходные собирали подписи жителе региона ЗА строительство и оборудование специализированных площадок для выгула собак в Туле и области, – говорит руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Тульской области Никита Бурвиков. – Собаки – лучшие друзья человека! Они дарят нам радость. Примерно у каждого третьего туляка есть четвероногий друг. Но наш город сложно назвать удобным для собаководов. Специальных площадок для выгула собак и занятий с ними катастрофически мало. И это реальная проблема как для владельцев, так и для других жителей. Из-за выгула собак в парках и дворах очень часто возникают конфликты между людьми. Туляки и их хвостатые друзья должны пользоваться оборудованными площадками для выгула и дрессуры.

У Анатолия Грачев, волонтера «Экопатруля», есть кот Марс породы «обычный» и йорк Барин:

– Площадки для выгула очень нужны, ведь, к сожалению, у многих владельцев собак нет привычки убирать за своим питомцем. А это нарушает права тех, кто живет рядом. Да и с эстетической и гигиенической точек зрения это неправильно.

Туляки активно подписывались ЗА обустройство площадок.

– Мы с женой живем в районе областной больницы. Район большой, вроде и детские площадки есть, и спортивные. А владельцам собак со своими питомцами податься некуда, вот и выгуливают их прямо во дворе. Весной, когда снег сходит, особенно ярко видны следы этих прогулок. А была бы площадка, всем было бы хорошо, – считает Евгений.

Вадим Кондрашов гулял вместе с женой Екатериной и малышом:

– У нас нет ни кошки, ни собаки в семье. Возможно, когда малыш подрастет, заведем. Но свою подпись под предложением о создании цивилизованных условий для выгула домашних животных я поставлю! Это хорошее решение.

Ирина гуляла по аллее со своим йорком Лилом:

– Собаки учат нас, людей, быть добрее. Но гулять с ними там, где гуляют, например, малыши, неправильно. Собака может напугать ребенка, а он, в свою очередь, нечаянно травмировать животное. Ну и конечно, нужно убирать за своими питомцами, совочки и пакеты на таких площадках – обязательный атрибут.

Андрей Журавлев, замминистра – директор департамента лесного хозяйства минприроды Тульской области:

– В тульских парках обустроено восемь площадок для выгула и дрессировки собак. Все они сделаны по инициативе учреждения и предложениям туляков, для удобства всех посетителей располагаются на выходах из парков вблизи жилых домов. Перечень установленного на них оборудования согласован с кинологическим центром, с которым мы давно сотрудничаем. Что касается создания таких площадок в спальных районах города, то их необходимость очевидна – это позволит всем жителям комфортно и безопасно чувствовать себя на одной дворовой территории.

На одной из точек сбора подписей вместе с ребятами-волонтерами работал и четвероногий волонтер по кличке Макс.

– Этот парень породы Парсон-рассел-терьер на самом деле отличный охотник на лису и зайца. Ему каждый день нужно пробегать минимум 27 км. Макс честно отработал два дня на сборе подписей – все вместе мы собрали более 500 подписей ЗА строительство собачьих площадок, – рассказал Александр Бороненко, советник главы администрации Тулы.

По словам Никиты Бурвикова, руководителя РО «Молодой гвардии ЕР», все собранные предложения будут переданы в органы местного самоуправления, чтобы в следующем году при планировании благоустройства дворов и микрорайонов пожелания граждан были учтены.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поддерживает такую инициативу:

– Я люблю животных, у меня были две собаки, сейчас живет кот. И проблему выгула собак я знаю досконально. Когда жители обращаются с просьбой обустроить площадки, администрация города это делает. Сейчас в каждом округе Тулы есть площадки для выгула собак. Если этого недостаточно, вопрос будем решать совместно с активными туляками. Так, например, было в березовой роще в Пролетарском районе, на Косой Горе. Это не большие средства, главное, чтобы была инициатива жителей, ведь пока в стране не ведется учет проживающих в многоквартирных и частных домах животных.

По словам Евгения Авилова, сейчас в администрации Тулы идет сбор предложений для выбора мест выгула собак. Жители города смогут отправить свои пожелания по размещению и оборудованию дополнительных площадок для выгула и дрессировки домашних животных на электронный адрес SuslinKS@cityadm.tula.ru с 26 августа по 20 сентября. В письме также можно написать предложения по совершенствованию существующих аналогичных площадок на территории города.

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Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 11
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 12
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 13
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 14
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 15
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 16
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 17
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 18
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 19
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 20
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 21
Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 22
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Фестиваль помощи животным в Центральном парке, Фото: 34
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:00 +4
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