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Где в Туле можно выгуливать собак: список адресов
Фото из архива MySlo

Где в Туле можно выгуливать собак: список адресов

В городской администрации утвердили перечень мест для выгула домашних животных.

Постановление, утверждающее перечень площадок для прогулок с четвероногими любимцами, подписал первый замглавы администрации Владислав Галкин. В областном центре организовано восемь таких мест:

  • около дома № 9 по улице Новомосковской,
  • около дома № 11 по улице Курковой,
  • на улице Дульной (в районе дома № 76 по улице Пузакова),
  • около дома № 25 по улице Ряжской (со стороны лесоторговой зоны),
  • около домов № 18-20 по улице Серебровской,
  • около домов № 6-8 по улице Маршала Жукова,
  • около домов № 8-10 по улице М. Горького в пос. Косая Гора,
  • на территории березовой рощи на улице Калинина.

Также погулять с собакой можно на площадке в Центральном парке. В общественных местах выгуливать собак запрещено. Находиться на площадках для выгула собаки могут только в наморднике и на коротком поводке. За несоблюдение требований регионального законодательства хозяину питомца грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +2
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