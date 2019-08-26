Где в Туле можно выгуливать собак: список адресов

Фото из архива MySlo

Постановление, утверждающее перечень площадок для прогулок с четвероногими любимцами, подписал первый замглавы администрации Владислав Галкин. В областном центре организовано восемь таких мест:

около дома № 9 по улице Новомосковской,

около дома № 11 по улице Курковой,

на улице Дульной (в районе дома № 76 по улице Пузакова),

около дома № 25 по улице Ряжской (со стороны лесоторговой зоны),

около домов № 18-20 по улице Серебровской,

около домов № 6-8 по улице Маршала Жукова,

около домов № 8-10 по улице М. Горького в пос. Косая Гора,

на территории березовой рощи на улице Калинина.

Также погулять с собакой можно на площадке в Центральном парке. В общественных местах выгуливать собак запрещено. Находиться на площадках для выгула собаки могут только в наморднике и на коротком поводке. За несоблюдение требований регионального законодательства хозяину питомца грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.