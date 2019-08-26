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На улице Пролетарской в Туле с 9 этажа выпала женщина
Фото Сергея Старикова

На улице Пролетарской в Туле с 9 этажа выпала женщина

Трагедия произошла вечером 26 августа.

Как сообщает корреспондент Myslo, в понедельник, около 20.00, рядом с домом № 30-А по ул. Пролетарской было обнаружено тело женщины с признаками, характерными для падения с большой высоты. На вид погибшей около 50 лет.

По имеющейся на момент публикации информации, она могла выпасть с балкона 9 этажа. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшей. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире погибшей находилась её пожилая мать-инвалид.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:45 +6
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