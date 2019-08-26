На улице Пролетарской в Туле с 9 этажа выпала женщина

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, в понедельник, около 20.00, рядом с домом № 30-А по ул. Пролетарской было обнаружено тело женщины с признаками, характерными для падения с большой высоты. На вид погибшей около 50 лет.

По имеющейся на момент публикации информации, она могла выпасть с балкона 9 этажа. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личность погибшей. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире погибшей находилась её пожилая мать-инвалид.