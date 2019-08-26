Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна

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По состоянию на 26 августа в Тульской области обмолочены зерновые и зернобобовые культуры с площади 416800 га – это составляет 71% от всех посевов.

Намолочено 1517 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 36,4 центнеров зерна с одного гектара земли. Также тульские фермеры собрали более 66 тыс. тонн картофеля и свыше 9 тыс. тонн других овощных культур. Работы по уборке урожая продолжаются.