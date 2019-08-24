Под Тулой произошло тройное ДТП

Фото Ивана Цыцылина.

По словам очевидцев, в аварии пострадал один человек.

Как стало известно Myslo, 24 августа около 12.00 на автодороге М-2 «Крым» в районе деревни Лапотково Щекинского района произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и задел два автомобиля.

По словам очевидцев, сразу же после случившегося, водитель иномарки признался, что заснул за рулем. Однако истинные причины ДТП еще предстоит выяснить экспертам.

По имеющимся данным, в аварии пострадал водитель Volkswagen, он был доставлен в больницу.