В южной части Тулы снова ожидаются перебои с водой
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить к работе в зимних условиях Окский водозабор. В связи с этим 28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа будет пониженное давление холодной воды
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы, южнее улицы Гоголевской,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, Рассвет, Иншинский, Хопилово,
- в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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