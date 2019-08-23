В южной части Тулы снова ожидаются перебои с водой

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить к работе в зимних условиях Окский водозабор. В связи с этим 28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа будет пониженное давление холодной воды

в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы, южнее улицы Гоголевской,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, Рассвет, Иншинский, Хопилово,

в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.