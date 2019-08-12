В Туле состоится фестиваль фермерской еды «СВОЁ»

В стенах Тульского кремля жители и гости города смогут попробовать и оценить продукцию фермеров Тульской области и других регионов страны, пообщаться с производителями.

С 10.00 до 20.00 гостей праздника ждут концерты, мастер-классы, розыгрыши, для детей — игровая программа.

Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тульской области.

В 2019 году фестиваль пройдет также в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Его участниками в этом году станут более 500 российских фермерских хозяйств. Участие для фермеров — бесплатное. Фестиваль проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек.