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В Туле состоится фестиваль фермерской еды «СВОЁ»

В Туле состоится фестиваль фермерской еды «СВОЁ»

Фестиваль пройдет 24-25 августа в Туле.

В стенах Тульского кремля жители и гости города смогут попробовать и оценить продукцию фермеров Тульской области и других регионов страны, пообщаться с производителями.

С 10.00 до 20.00 гостей праздника ждут концерты, мастер-классы, розыгрыши, для детей — игровая программа.

 

Фестиваль фермерской еды «СВОЁ» проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тульской области.

В 2019 году фестиваль пройдет также в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Его участниками в этом году станут более 500 российских фермерских хозяйств. Участие для фермеров — бесплатное. Фестиваль проходит в формате масштабных городских праздников. За два года мероприятие посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек.

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