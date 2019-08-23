Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет квест «Свадебный переполох»
Испытания будущим молодоженам устроят в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Квест «Свадебный переполох» устраивают для пар, которые захотели зарегистрировать брак 7 сентября 2019 г., в период празднования Дня города и Дня Тульской области.
25 августа в 18.00 в Центральном парке культуры и отдыха им.
Подведение итогов и вручение призов состоится на Единой регистрации заключения брака 7 сентября в ротонде Центрального парка.
Как прошел «Свадебный переполох» в прошлом году, смотрите в нашем репортаже здесь.
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