В Туле пройдет квест «Свадебный переполох»

Фото из архива Myslo.

Квест «Свадебный переполох» устраивают для пар, которые захотели зарегистрировать брак 7 сентября 2019 г., в период празднования Дня города и Дня Тульской области.



25 августа в 18.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова 10 пар будущих молодоженов пройдут испытания на заветных рубежах. Они будут состязаться в ловкости, быстроте и смекалке.



Подведение итогов и вручение призов состоится на Единой регистрации заключения брака 7 сентября в ротонде Центрального парка.

Как прошел «Свадебный переполох» в прошлом году, смотрите в нашем репортаже здесь.