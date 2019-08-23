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Тульскую исправительную колонию №1 посетит митрополит Алексий
Фото из архива УФСИН России по Тульской области.

Тульскую исправительную колонию №1 посетит митрополит Алексий

Он проведет обряд освящения куполов нового храма, построенного на территории исправительного учреждения.

В это воскресенье, 25 августа, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий проведет обряд освящения куполов нового храма, построенного осужденными на территории исправительной колонии.

На богослужении будут присутствовать руководство УФСИН и колонии, священнослужители, осужденные из православной общины.

Храм в честь Преподобного Максима Исповедника на территории исправительной колонии № 1 осужденные строят своими силами уже 7 лет.

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