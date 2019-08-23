В Тульской области резко выросло число заболевших мышиной лихорадкой

За 7 месяцев 2019 года зарегистрировано 92 случая заболевания. Это в 4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков о риске заражения на территории области геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее ГЛПС) или так называемой мышиной лихорадкой.

Цифры

Ежегодно в области регистрируется от 80 до 200 случаев заболевания ГЛПС среди населения. За 7 месяцев 2019 года зарегистрировано 92 случая заболевания (показатель 6,2 на 100 тысяч населения), что в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года (1,4 на 100 тысяч населения) и в 1,9 раза выше среднероссийского показателя (3,25 на 100 тысяч населения).

Мышиную лихорадку у человека вызывает вирус. В организме грызунов он не оказывает заметного влияния на жизнедеятельность, накапливаясь в различных органах, выделяется во внешнюю среду со слюной, мочой и калом, при этом в окружающей среде вирус достаточно устойчив.

Как происходит заражение и развивается болезнь

Человек заражается вирусом при вдыхании биологических выделений грызунов, зараженных вирусом, а также через прямой контакт при поврежденной коже человека.

С момента заражения до появления первых симптомов заболевания может пройти от 7 до 46 дней.

Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 39,5°С, появляется озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, сухость во рту и жажда. К 4−5 дню болезни температура может снижаться, но при этом улучшения не отмечается. Наоборот появляются боли в области поясницы, живота, снижается диурез, возможно появление тошноты, рвоты и острой почечной недостаточности.

В зависимости от тяжести течения заболевания возможна разная интенсивность геморрагического синдрома: кровоизлияния в склеру, носовые кровотечения, геморрагическая сыпь на коже, кишечные кровотечения и прочее.

Лечение и прогнозы

Благоприятный исход заболевания решается своевременным обращением за медицинской помощью, при котором госпитализация в стационар обязательна.

Профилактические мероприятия направлены на ограничение возможных контактов людей с грызунами и их экскрементами.

Важно соблюдать осторожность при уборке и расчистке от листвы и старого мусора территории частного сектора, дачных участков, лесопарков и других мест пребывания людей.

инфографика

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