Какая погода ждет туляков в эти выходные?

Фото Алексея Пирязева.

На предстоящих выходных, 24 и 25 августа, в Тульской области ожидается теплая и комфортная погода без осадков, сообщает центр погоды ФОБОС.

Обширный антициклон сохранит в большинстве регионов Русской равнины сухую теплую солнечную погоду. В Тульской области переменная облачность без осадков, преимущественно солнечно.

Днем в субботу плюс 23-25 градусов, в воскресенье – плюс 21-23 градуса. Ветра почти нет, осадков не ожидается.

Теплая, местами даже жаркая, по-настоящему летняя погода в Тульской области задержится как минимум до конца текущей недели.