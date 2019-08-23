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Какая погода ждет туляков в эти выходные?
Фото Алексея Пирязева.

Какая погода ждет туляков в эти выходные?

На предстоящих выходных, 24 и 25 августа, в Тульской области ожидается теплая и комфортная погода без осадков, сообщает центр погоды ФОБОС.

Обширный антициклон сохранит в большинстве регионов Русской равнины сухую теплую солнечную погоду. В Тульской области переменная облачность без осадков, преимущественно солнечно.

Днем в субботу плюс 23-25 градусов, в воскресенье – плюс 21-23 градуса. Ветра почти нет, осадков не ожидается.

Теплая, местами даже жаркая, по-настоящему летняя погода в Тульской области задержится как минимум до конца текущей недели.

 

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