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Инвалид из Алексина обратился к ворам, обчистившим его автомобиль
Фото со страницы Михаила Шатского в «Фейсбуке».

Инвалид из Алексина обратился к ворам, обчистившим его автомобиль

Свое обращение Михаил Шатский опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке». А мы поможем его распространить.

По словам Михаила, его автомобиль «Дэу Матиз» обчистили вчера в Алексине. Украли сумку, фотоаппарат, но главное — документы. Их-то мужчина и просит вернуть.

«Граждане жулики!!!
Обращаюсь к тем, кто сегодня с 12.00 до 13.00 в районе горгаза спёр из моей машины («Матиз» тёмно-синего цвета) кожаную сумку со всеми моими документами. Сумку, фотоаппарат, 600 рублей денег и прочее барахло оставьте себе, вам нужнее. Верните паспорт и права! Не кидайте в помойку! Машина — это мои ноги. Я инвалид 1-й группы, и всё, что имею за душой, досталось мне совсем не на халяву. Я не вру, проверьте в соцсетях. Позвоните и скажите, куда скинули, или подбросьте добрым людям, они вернут. На вознаграждение денег нет, вы забрали последнее…
+7 (910) 554-09-29, +7 (953) 963-00-80. Михаил Шатский».

Михаил отмечает, что никакая помощь, кроме моральной поддержки, ему не нужна.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:47 +30
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Люди
Михаил Шатский
Место
АлексинТульская область

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