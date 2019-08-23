Инвалид из Алексина обратился к ворам, обчистившим его автомобиль

Фото со страницы Михаила Шатского в «Фейсбуке».

Свое обращение Михаил Шатский опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке». А мы поможем его распространить.

По словам Михаила, его автомобиль «Дэу Матиз» обчистили вчера в Алексине. Украли сумку, фотоаппарат, но главное — документы. Их-то мужчина и просит вернуть.

«Граждане жулики!!!

Обращаюсь к тем, кто сегодня с 12.00 до 13.00 в районе горгаза спёр из моей машины («Матиз» тёмно-синего цвета) кожаную сумку со всеми моими документами. Сумку, фотоаппарат, 600 рублей денег и прочее барахло оставьте себе, вам нужнее. Верните паспорт и права! Не кидайте в помойку! Машина — это мои ноги. Я инвалид 1-й группы, и всё, что имею за душой, досталось мне совсем не на халяву. Я не вру, проверьте в соцсетях. Позвоните и скажите, куда скинули, или подбросьте добрым людям, они вернут. На вознаграждение денег нет, вы забрали последнее…

+7 (910) 554-09-29, +7 (953) 963-00-80. Михаил Шатский».

Михаил отмечает, что никакая помощь, кроме моральной поддержки, ему не нужна.