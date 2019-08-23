В Туле полиция задержала преступную пару закладчиков

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Рассматривается версия, что злоумышленники могли готовиться к сбыту почти 1 кг синтетических наркотиков.

В Туле задержаны подозреваемые в незаконном наркообороте. По предварительным данным, которыми располагали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, 23-летний мужчина и его 30-летняя подельница могли осуществлять сбыт различных наркотических средств.

При дальнейшей проверке эта информация получила подтверждение. В ходе проведённых мероприятий подозреваемых задержали.

Предположительно, мужчина подготовил к сбыту путем «закладок» 227 г мефедрона, а женщина – почти 9 г того же наркотика.

При этом рассматривается версия, что злоумышленники могли готовиться к сбыту в общей сложности почти 1 кг синтетических наркотиков. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ, статьей 228.1 УК РФ.