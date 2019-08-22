Тульские пряники улетели в космос

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) оборудование для научных экспериментов, антропоморфный робот Skybot F-850 и первые «космические» тульские пряники.

Знаменитое тульское лакомство на Байконуре сопровождали тульские волонтеры — Анна Курдюкова и Сергей Кузнецов.

После стыковки с МКС, которая запланирована на 24 августа, тульские пряники перенесут из корабля в российский сегмент станции. В сентябре пряники вернутся на Землю и займут свое достойное место в производственном музее фабрики-производителя.