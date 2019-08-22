В Тульской области больше всех зарабатывают финансисты и страховщики

По данным Туластата, средняя зарплата в этой области в июне составила 55 629,80 руб.

Опубликованы данные о среднемесячной заработной плате в Тульской области за полгода. Согласно данным, предоставленными Туластатом, больше всех в нашем регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сферы, меньше всего — сотрудники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания.

Средняя же зарплата в Тульской области с января по июнь 2019 года составила 36 477 руб., конкретно в июне — 39 478 руб.

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