В Тульской области больше всех зарабатывают финансисты и страховщики
По данным Туластата, средняя зарплата в этой области в июне составила 55 629,80 руб.
Опубликованы данные о среднемесячной заработной плате в Тульской области за полгода. Согласно данным, предоставленными Туластатом, больше всех в нашем регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сферы, меньше всего — сотрудники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания.
Средняя же зарплата в Тульской области с января по июнь 2019 года составила 36 477 руб., конкретно в июне — 39 478 руб.
Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:
|Название
|январь-июнь
|июнь
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|30932,6
|32682
|добыча полезных ископаемых
|36833,4
|38738,2
|обрабатывающие производства
|40890,7
|42642,1
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|44266,1
|41427,6
|водоснабжение
|27648,8
|28291,8
|строительство
|31276,4
|32262,6
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|27250
|28154,1
|транспортировка и хранение
|34382,4
|34861,6
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|21650,6
|22374,7
|
деятельность в области информации
и связи
|44887,9
|49863,6
|деятельность финансовая и страховая
|55629,8
|55081,8
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|24640,5
|25437,2
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|47740,8
|52896
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|24393,9
|23636,4
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|38271,7
|41430,2
|образование
|31084,1
|45654,4
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|35112,7
|36576
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|46035,5
|48955,6
|предоставление прочих видов услуг
|21811,3
|24361
Другие статьи по темам
Место