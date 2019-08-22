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В Тульской области больше всех зарабатывают финансисты и страховщики

В Тульской области больше всех зарабатывают финансисты и страховщики

По данным Туластата, средняя зарплата в этой области в июне составила 55 629,80 руб.

Опубликованы данные о среднемесячной заработной плате в Тульской области за полгода. Согласно данным, предоставленными Туластатом, больше всех в нашем регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сферы, меньше всего — сотрудники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания.

Средняя же зарплата в Тульской области с января по июнь 2019 года составила 36 477 руб., конкретно в июне — 39 478 руб.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название январь-июнь июнь
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 30932,6 32682
добыча полезных ископаемых 36833,4 38738,2
обрабатывающие производства 40890,7 42642,1
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 44266,1 41427,6
водоснабжение 27648,8 28291,8
строительство 31276,4 32262,6
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 27250 28154,1
транспортировка и хранение 34382,4 34861,6
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 21650,6 22374,7
деятельность в области информации
и связи		 44887,9 49863,6
деятельность финансовая и страховая 55629,8 55081,8
деятельность по операциям
с недвижимостью		 24640,5 25437,2
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 47740,8 52896
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 24393,9 23636,4
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 38271,7 41430,2
образование 31084,1 45654,4
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 35112,7 36576
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 46035,5 48955,6
предоставление прочих видов услуг 21811,3 24361

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 0
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