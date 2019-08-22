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В Новомосковске возбудили уголовное дело из-за запрета чиновников строить автозаправку
Фото: odt.co.nz

В Новомосковске возбудили уголовное дело из-за запрета чиновников строить автозаправку

Глава администрации подписал постановление об аннулировании разрешения

В Новомосковске Тульской области по результатам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Нарушение закона усмотрели в деятельности главы местной администрации.
 
В ходе проверки установлено, что между администрацией и предпринимателем ранее был заключен договор на аренду земли под строительство автозаправочного комплекса и выдано разрешение на строительство капитального объекта. Однако, в дальнейшем, глава администрации подписал постановление об аннулировании решения.
 
Предприниматель обратился в Арбитражный суд Тульской области и тот принял решение, что указанные действия администрации создали препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.
 

«В результате неправомерных действий должностных лиц администрации, индивидуальный предприниматель, осуществляя законную предпринимательскую деятельность, не смог достроить объект, степень готовности которого по состоянию на 21 августа 2019 года составляет 92%, и не смог зарегистрировать его как объект незавершенного строительства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:09 +5
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