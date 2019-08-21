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В Туле пройдет семинар для будущих родителей

В Туле пройдет семинар для будущих родителей

Организатором обучающего мероприятия является общественное движение поддержки семьи «МамКомпания».

24 августа в 11 утра в Общественном ресурсном центре города Тула (пр. Ленина 67) состоится очередной семинар для будущих родителей. Это цикл лекций и живого общения, который помогает будущим родителям разобраться в различных вопросах, связанных с беременностью и последующим уходом за малышом.

На семинаре 24 августа планируются лекции:

  • прямые выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком, выступают представители Тульского отделения Фонда социального страхования,
  • психологическое состояние мамы после родов: беби-блюз, депрессия. Почему это бывает и как с этим справляться – расскажет медицинский психолог,
  • как облегчить ребенку прорезывание зубов.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Продолжительность – 2 часа. Всем участникам семинара подарки от организаторов.

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Тула

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