В Туле пройдет семинар для будущих родителей

24 августа в 11 утра в Общественном ресурсном центре города Тула (пр. Ленина 67) состоится очередной семинар для будущих родителей. Это цикл лекций и живого общения, который помогает будущим родителям разобраться в различных вопросах, связанных с беременностью и последующим уходом за малышом.

На семинаре 24 августа планируются лекции:

прямые выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком, выступают представители Тульского отделения Фонда социального страхования,

психологическое состояние мамы после родов: беби-блюз, депрессия. Почему это бывает и как с этим справляться – расскажет медицинский психолог,

как облегчить ребенку прорезывание зубов.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Продолжительность – 2 часа. Всем участникам семинара подарки от организаторов.