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На Баташевском мосту новые рамки сломали через несколько часов после открытия
Фото @Ztula.

На Баташевском мосту новые рамки сломали через несколько часов после открытия

Одну из них неизвестные прогнули, затруднив проезд автомобилей, а вторую отогнули в сторону.

В блоге «Народный журналист» пользователь Ztula опубликовал блог, в котором разместил фотографии погнутых рамок, установленных перед Баташевским мостом.

Рамки в этом месте были установлены для ограничения проезда большегрузов высотой более 3 метров. Однако кому-то это сильно не понравилось: не прошло и суток, как обе рамки оказались сломаны. Одну из них неизвестные прогнули вниз, затруднив проезд автомобилей, а вторую отогнули в сторону.

Причем повреждения, судя по всему, вызваны попытками водителей непроходящих по габаритам большегрузов «пролезть» под рамками. И начались эти попытки практически сразу после установки самих конструкций.

В администрации заявили, что поврежденные конструкции уже срезали, а новые установят в ближайшее время.

 
Напомним, в настоящее время ведется ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский округа. 13 августа заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда рассказал журналистам, что большой «вклад» в нынешнее состояние сооружения внесли перегруженные грузовые автомобили.
 
Сейчас ведется подготовка аукционной документации под новые нормы нагрузок. Ожидается, что проект будет готов в новом году, а до этого момента движение по мосту будет реверсивным.
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