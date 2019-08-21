На Баташевском мосту новые рамки сломали через несколько часов после открытия
Одну из них неизвестные прогнули, затруднив проезд автомобилей, а вторую отогнули в сторону.
В блоге «Народный журналист» пользователь Ztula опубликовал блог, в котором разместил фотографии погнутых рамок, установленных перед Баташевским мостом.
Рамки в этом месте были установлены для ограничения проезда большегрузов высотой более 3 метров. Однако кому-то это сильно не понравилось: не прошло и суток, как обе рамки оказались сломаны. Одну из них неизвестные прогнули вниз, затруднив проезд автомобилей, а вторую отогнули в сторону.
Причем повреждения, судя по всему, вызваны попытками водителей непроходящих по габаритам большегрузов «пролезть» под рамками. И начались эти попытки практически сразу после установки самих конструкций.
В администрации заявили, что поврежденные конструкции уже срезали, а новые установят в ближайшее время.