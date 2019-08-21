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Синоптики пообещали теплый сентябрь на европейской части России
Фото из архива Myslo.

Синоптики пообещали теплый сентябрь на европейской части России

Конечно, этот прогноз – предварительный.

На европейской территории России средняя температура сентября ожидается выше нормы. Такой предварительный прогноз на первый месяц осени подготовили синоптики, пишет «Российская газета».

При этом для каждой климатической зоны норма своя. Например, для Москвы сентябрьская норма — это +18°С днем, +14°С ночью в начале месяца и +9°С днем, + 4 °C — в конце. Но в этом году в Центральной России в сентябре может быть теплее обычного.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 +2
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