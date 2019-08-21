Водоснабжение Пролетарского округа Тулы полностью восстановлено
Монтажные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе завершены в соответствии с графиком.
В среду, 21 августа, в 8.00, была прекращена подача воды в Пролетарский округ областной столицы. Специалисты «Тулагорводоканала» проводили замену проблемного участка 900-миллиметрового водовода, на котором за год произошло четыре аварии. Причиной порыва стала сильная изношенность железобетонного трубопровода.
На Медвенско-Осетровском водозаборе были проведены работы по монтажу двух узлов переключения водовода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они завершены в соответствии с графиком. Водоснабжение Пролетарского округа восстановлено.
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