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Водоснабжение Пролетарского округа Тулы полностью восстановлено

Водоснабжение Пролетарского округа Тулы полностью восстановлено

Монтажные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе завершены в соответствии с графиком.

В среду, 21 августа, в 8.00, была прекращена подача воды в Пролетарский округ областной столицы. Специалисты «Тулагорводоканала» проводили замену проблемного участка 900-миллиметрового водовода, на котором за год произошло четыре аварии. Причиной порыва стала сильная изношенность железобетонного трубопровода.

На Медвенско-Осетровском водозаборе были проведены работы по монтажу двух узлов переключения водовода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они завершены в соответствии с графиком. Водоснабжение Пролетарского округа восстановлено.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +5
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