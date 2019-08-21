Фото Юлии Вел.
Тулячка нашла в лесу неприличный вонючий гриб
Этот редкий и, скажем, необычный по форме гриб в некоторых регионах России занесен в Красную книгу.
Тулячка нашла в лесу необычный гриб и поделилась фотографиями в соцсетях. Вид у него довольно неприличный.
– Вот такое чудо довелось встретить в лесу. Сразу и не разберешься, гриб это или растение, — пишет Юлия «ВКонтакте».
Девушка рассказала, что от гриба исходит довольно неприятных запах, похожий на трупный.
Судя по всему, этот гриб — мутинус собачий или мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii), также встречается название «
Другие статьи по темам
Место