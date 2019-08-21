новости
новости
Регистрация
Тулячка нашла в лесу неприличный вонючий гриб
Фото Юлии Вел.

Тулячка нашла в лесу неприличный вонючий гриб

Этот редкий и, скажем, необычный по форме гриб в некоторых регионах России занесен в Красную книгу.

Тулячка нашла в лесу необычный гриб и поделилась фотографиями в соцсетях. Вид у него довольно неприличный.

– Вот такое чудо довелось встретить в лесу. Сразу и не разберешься, гриб это или растение, — пишет Юлия «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что от гриба исходит довольно неприятных запах, похожий на трупный.

Судя по всему, этот гриб — мутинус собачий или мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii), также встречается название «сморчок вонючий» — вид грибов из семейства Весёлковые (Phallaceae. Обычно растет в июле-октябре. Для этих грибов характерен сильный запах падали. В некоторых регионах России эти виды занесены в Красную книгу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:43 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грибнеприличный грибвонючий гриб

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Синоптики пообещали теплый сентябрь на европейской части России
Синоптики пообещали теплый сентябрь на европейской части России
Туляк: «Малышам из Малёвки сделали страшненький подарок»
Туляк: «Малышам из Малёвки сделали страшненький подарок»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.