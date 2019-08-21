Туляков приглашают на новогоднюю комедию с Николаем Фоменко и Леонидом Ярмольником

Фото citifox.ru.

Комедийный сценарий написал профессор Щукинского училища Родион Овчинников. По сюжету знаменитый телеведущий вынужден встречать Новый год один – накануне праздника от него ушла жена, забрав с собой дочь. Отчаявшийся мужчина решает собрать праздничный стол прямо на лестничной площадке у дверей лифта, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. В дверях лифта он встречает своего бывшего однокурсника, у которого жизнь сложилась не столь благополучно. А лифт привозит всё новых и новых «пассажиров», которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду.



Роль телеведущего исполнит Леонид Ярмольник, а его однокурсника сыграет Николай Фоменко. Спектакль придется по душе поклонникам творчества «Квартета И». В нем присутствует много диалогов и искрометных шуток на острые темы.



Спектакль пройдет в Городском концертном зале накануне Нового года 25 декабря. Начало в 19.00

Приобрести билеты на спектакль можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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