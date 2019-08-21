Туляков приглашают на новогоднюю комедию с Николаем Фоменко и Леонидом Ярмольником
Блистательная игра двух замечательных актёров заставит зрителей два часа то хохотать, то плакать.
Комедийный сценарий написал профессор Щукинского училища Родион Овчинников. По сюжету знаменитый телеведущий вынужден встречать Новый год один – накануне праздника от него ушла жена, забрав с собой дочь. Отчаявшийся мужчина решает собрать праздничный стол прямо на лестничной площадке у дверей лифта, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. В дверях лифта он встречает своего бывшего однокурсника, у которого жизнь сложилась не столь благополучно. А лифт привозит всё новых и новых «пассажиров», которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, как и бывает всегда в России, объединяет, лечит, дает надежду.
Роль телеведущего исполнит Леонид Ярмольник, а его однокурсника сыграет Николай Фоменко. Спектакль придется по душе поклонникам творчества «Квартета И». В нем присутствует много диалогов и искрометных шуток на острые темы.
Спектакль пройдет в Городском концертном зале накануне Нового года 25 декабря. Начало в 19.00
Приобрести билеты на спектакль можно в любой точке продаж Myslo-кассы.
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
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Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
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