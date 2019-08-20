ДТП с мотоциклом в Туле: пострадавший велосипедист ищет очевидцев с видеорегистратором

Фото Андрея Фурмана.

Неустановленный мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Пострадавший — Павел — обратился в редакцию Myslo с просьбой помочь установить обстоятельства аварии. Ведь личность мотоциклиста до сих пор не удалось выяснить.

Изначально была информация, что «железный конь», когда летел на Павла, был уже без мотоциклиста — якобы за мгновение до столкновения водитель свалился с транспортного средства. Но Павел утверждает, что это не так.

– Я возвращался с велопрогулки из Алексина, ехал, как полагается, по краю проезжей части. На ж/д переезде в Плеханово меня сбил мотоцикл. Я отчетливо видел, что в момент падения транспортного средства на нем были водитель с пассажиром! Мотоцикл со всей силы влетел в меня, а дальше я ничего не видел: упал и сильно ударился головой, в глазах потемнело. Хорошо, что у меня был шлем.

По словам Павла, к нему сразу же подбежали очевидцы оказать помощь, но мотоциклиста среди них не было. Он даже не поинтересовался состоянием сбитого. А пока неравнодушные люди суетились вокруг Павла, водитель и вовсе покинул место происшествия.

– Очевидцы говорят, что мотоциклиста и его пассажирку забрал другой мотоцикл – отвез их по очереди.

В результате ДТП Павел получил различные травмы и временно потерял трудоспособность. Сейчас мужчина передвигается на костылях.

– Я хочу найти виновника ДТП! Оказаться в данной ситуации может кто угодно. Я собираюсь потребовать с мотоциклиста оплатить мое лечение. Кроме того, велосипед — мое хобби, и у меня дорогая амуниция. Это всё оказалось повреждено.

В УГИБДД по Тульской области сообщили Myslo, что в данный момент проводится административное расследование. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к данному ДТП. Отметим, что поиски осложняет тот факт, что мотоцикл не зарегистрирован.

Если вы располагаете записью этого происшествия с регистратора или какой-либо информацией о местонахождении мотоциклиста, пишите Павлу на его страничку ВКонтакте.