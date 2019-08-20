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Жители поселка в Щекинском районе третью неделю живут без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители поселка в Щекинском районе третью неделю живут без воды

Для жильцов власти оборудовали времянку – источник водоснабжения в километре от жилых домов. Но сколько воды оттуда можно принести на себе?

С 5 августа жители небольшого поселка Огаревка Щекинского района сидят без воды. Водоснабжения нет во всех домах на улице Зеленой. Огаревцы уверены: при прокладке трассы недалеко от населенного пункта рабочие прорвали центральную трубу, именно это и стало причиной «засухи».

Ольга Пантелеевна Денещик, жительница дома №34:

Ольга Денещик

– Когда мы уже начали возмущаться, почему так долго нет воды, нам сделали времянку. Она в километре от домов. Как же наносить столько воды, чтобы хватило и поесть приготовить, и постирать, и туалет смыть?

Улица Зеленая довольно оживленная, в этих домах проживает примерно 50 семей. Многие приезжают сюда просто отдохнуть на дачи. И отсутствие воды для них стало неприятным сюрпризом.

По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением у них начались давно: вода шла то ржавая, то с перебоями. А в июне ее и вовсе стали давать по ночам и слабым напором.

– У нас трое маленьких детей! Стирка каждый день. Воду таскаешь с этой времянки – не натаскаешься. По 3-4 бака приносим, но этого не хватает, — сетует жительница дома №32 Виктория.

Николай Климович уверен, что проблему при желании можно было бы решить очень быстро:

Николай Климович

– Всё это технически решается. Надо было в месте порывы вставить всего два метра трубы, и в поселке была бы вода… Да в любом месте можно сделать врезку! Это у нас безвластие управляющих компаний, которые одеяло друг на друга тянут.

Дорогу, по которой жители ходят теперь за водой, размывает после дождей. С тяжелыми баками и ведрами приходится тащиться вот по такой дороге:

А вот так выглядит времянка:

Кроме воды у жителей есть и другая проблема — ветхие жилища. Так, дом Ольги Пантелеевны признан аварийным в 2018 году. Власти обещают переселить семью до 1 октября 2025 года.

Соседний дом тоже признали аварийным. Местные говорят, что в помещении уже трижды обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.

Вот так живет семья Виктории:

Галерея
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 1
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 2
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 3
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 4
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 5
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 6
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 7
показать все фотографии

А здесь в этом же доме проживал Николай Климович, но съехал, так как жить в таких условиях стало просто невозможно.

Галерея
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 1
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 2
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 3
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 4
показать все фотографии

Myslo обратился в администрацию МО Щекинский район с вопросом — когда же в поселок вернется вода? Вот что нам ответили:

– Обращения жителей с ул. Зеленой с.п. Огаревка по вопросу некачественного водоснабжения поступали в администрацию с 2016 года. По причине ветхости водопроводных сетей (эксплуатируются с 1948 года) ежегодно силами МКП «Огаревское ЖКХ» проводилось более 15 аварийно-восстановительных работ.

По ул. Зеленой изначально и по настоящее время установлены водоразборные уличные колонки, некоторые жители провели центральное водоснабжение в свои квартиры своими силами и силами ЖКХ в 80-90 годы, в том числе и жители домов №32 и 34.

В 2018 году администрацией Щекинского района подготовлена сметная документация на капитальный ремонт водопровода в с.п. Огаревка протяженностью 4,215 км на сумму более 4 млн рублей.

Администрацией проведены аукционные процедуры и определена подрядная организация ООО «Строительное управление 71», муниципальный контракт подписан 15 июля 2019 г. со сроком исполнения до 1 октября 2019 г.

5 августа произошел очередной порыв на трубопроводе по ул. Зеленой, однако в связи с тем, что данный участок включен в программу по капитальному ремонту, было принято решение о нецелесообразности проведения аварийно-восстановительных работ.

МКП «Огаревское ЖКХ» совместно с ООО «Строительное управление 71» в районе д. 7 (ориентировочно 150 метров от д. 32 и 34) временно установлена водоразборная колонка, от которой жители по ул. Зеленой имеют возможность набрать воды.

Одновременно жителям было разъяснено о том, что установлено 3 водоразборные колонки, а капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Зеленой будет выполнен до 21 августа 2019 г.

Будут ли жителям делать перерасчет за водоснабжение?

– Для того чтобы им провели перерасчет оплаты воды, они должны обратиться в МКП «Огаревское ЖКХ» с заявлением. Капитальный ремонт уже ведется в рамках проекта «Чистая вода», жителям ничего не надо делать, только по завершении нужно будет провести врезку.

Myslo следит за развитием событием.

Галерея
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 1
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 2
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 3
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 4
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 5
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 6
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 7
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 8
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 9
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 10
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 11
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 12
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 13
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 14
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 15
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 16
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 17
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 18
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 19
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 20
Нет воды в поселке Огаревка, Фото: 21
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:45 0
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