Жители поселка в Щекинском районе третью неделю живут без воды
Для жильцов власти оборудовали времянку – источник водоснабжения в километре от жилых домов. Но сколько воды оттуда можно принести на себе?
С 5 августа жители небольшого поселка Огаревка Щекинского района сидят без воды. Водоснабжения нет во всех домах на улице Зеленой. Огаревцы уверены: при прокладке трассы недалеко от населенного пункта рабочие прорвали центральную трубу, именно это и стало причиной «засухи».
Ольга Пантелеевна Денещик, жительница дома №34:
Ольга Денещик
– Когда мы уже начали возмущаться, почему так долго нет воды, нам сделали времянку. Она в километре от домов. Как же наносить столько воды, чтобы хватило и поесть приготовить, и постирать, и туалет смыть?
Улица Зеленая довольно оживленная, в этих домах проживает примерно 50 семей. Многие приезжают сюда просто отдохнуть на дачи. И отсутствие воды для них стало неприятным сюрпризом.
По словам местных жителей, проблемы с водоснабжением у них начались давно: вода шла то ржавая, то с перебоями. А в июне ее и вовсе стали давать по ночам и слабым напором.
– У нас трое маленьких детей! Стирка каждый день. Воду таскаешь с этой времянки – не натаскаешься. По 3-4 бака приносим, но этого не хватает, — сетует жительница дома №32 Виктория.
Николай Климович уверен, что проблему при желании можно было бы решить очень быстро:
Николай Климович
– Всё это технически решается. Надо было в месте порывы вставить всего два метра трубы, и в поселке была бы вода… Да в любом месте можно сделать врезку! Это у нас безвластие управляющих компаний, которые одеяло друг на друга тянут.
Дорогу, по которой жители ходят теперь за водой, размывает после дождей. С тяжелыми баками и ведрами приходится тащиться вот по такой дороге:
А вот так выглядит времянка:
Кроме воды у жителей есть и другая проблема — ветхие жилища. Так, дом Ольги Пантелеевны признан аварийным в 2018 году. Власти обещают переселить семью до 1 октября 2025 года.
Соседний дом тоже признали аварийным. Местные говорят, что в помещении уже трижды обваливался потолок. К счастью, никто не пострадал.
Вот так живет семья Виктории:
А здесь в этом же доме проживал Николай Климович, но съехал, так как жить в таких условиях стало просто невозможно.
Myslo обратился
– Обращения жителей с ул. Зеленой с.п. Огаревка по вопросу некачественного водоснабжения поступали в администрацию с 2016 года. По причине ветхости водопроводных сетей (эксплуатируются с 1948 года) ежегодно силами МКП «Огаревское ЖКХ» проводилось более 15 аварийно-восстановительных работ.
По ул. Зеленой изначально и по настоящее время установлены водоразборные уличные колонки, некоторые жители провели центральное водоснабжение в свои квартиры своими силами и силами ЖКХ в 80-90 годы, в том числе и жители домов №32 и 34.
В 2018 году администрацией Щекинского района подготовлена сметная документация на капитальный ремонт водопровода в с.п. Огаревка протяженностью 4,215 км на сумму более 4 млн рублей.
Администрацией проведены аукционные процедуры и определена подрядная организация ООО «Строительное управление 71», муниципальный контракт подписан 15 июля 2019 г. со сроком исполнения до 1 октября 2019 г.
5 августа произошел очередной порыв на трубопроводе по ул. Зеленой, однако в связи с тем, что данный участок включен в программу по капитальному ремонту, было принято решение о нецелесообразности проведения аварийно-восстановительных работ.
МКП «Огаревское ЖКХ» совместно с ООО «Строительное управление 71» в районе д. 7 (ориентировочно 150 метров от д. 32 и 34) временно установлена водоразборная колонка, от которой жители по ул. Зеленой имеют возможность набрать воды.
Одновременно жителям было разъяснено о том, что установлено 3 водоразборные колонки, а капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Зеленой будет выполнен до 21 августа 2019 г.
Будут ли жителям делать перерасчет за водоснабжение?
– Для того чтобы им провели перерасчет оплаты воды, они должны обратиться в МКП «Огаревское ЖКХ» с заявлением. Капитальный ремонт уже ведется в рамках проекта «Чистая вода», жителям ничего не надо делать, только по завершении нужно будет провести врезку.
Myslo следит за развитием событием.