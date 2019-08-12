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В Туле мотоцикл без водителя сбил велосипедиста
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле мотоцикл без водителя сбил велосипедиста

За мгновение до этого мотоциклист упал со своего транспортного средства.

Необычное ДТП случилось в Туле на Алексинском шоссе. 11 августа, в 19.40, неустановленный мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», при проезде ж/д переезда свалился со своего транспортного средства.

«Железный конь» поехал дальше и сбил велосипедиста. Мотоциклист с места ДТП сбежал, вместе с ним на мотоцикле ехала девушка.

Пострадавший 44-летний велосипедист получил ушибы ступней, перелом пальца ноги, различные ссадины. Ему оказали медицинскую помощь на месте. По нашей информации, мужчина был в защитном шлеме, это спасло ему жизнь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность мотоциклиста, а также все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:44 +2
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