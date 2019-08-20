новости
новости
Регистрация
Тульская волейболистка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае
Фото: @kosheleva11.

Тульская волейболистка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае

Спортсменка будет выступать за клуб «Гуандун Эвергранд».

Звезда российского волейбола тулячка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае. Спортсменка подписала контракт на один сезон с клубом «Гуандун Эвергранд».

– Китай — это страна традиций, прогресса, больших возможностей и действующих олимпийских чемпионов! С большим желанием, любопытством и предвкушением жду начала сезона в моем новом клубе, — написала Таня на своей страничке в Instagram.

Напомним, предыдущий сезон спортсменка провела в итальянской команде «Скандиччи», а до этого выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск».

Татьяна Кошелева входит в состав сборной России по волейболу. Однако в последнее время не выступает за национальную команду из-за травмы. В интервью телеканалу «Матч ТВ» Таня призналась, что вернется в сборную не раньше следующего года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:11 0
Другие статьи по темам
Люди
Татьяна Кошелева
Место
ТулаКитай
Прочее
волейболзвезда волейбола

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП с мотоциклом в Туле: пострадавший велосипедист ищет очевидцев с видеорегистратором
ДТП с мотоциклом в Туле: пострадавший велосипедист ищет очевидцев с видеорегистратором
УМВД: Задержан водитель, сбивший в Алексине членов Паралимпийской сборной России
УМВД: Задержан водитель, сбивший в Алексине членов Паралимпийской сборной России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.