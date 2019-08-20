Тульская волейболистка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае
Спортсменка будет выступать за клуб «Гуандун Эвергранд».
Звезда российского волейбола тулячка Татьяна Кошелева продолжит карьеру в Китае. Спортсменка подписала контракт на один сезон с клубом «Гуандун Эвергранд».
– Китай — это страна традиций, прогресса, больших возможностей и действующих олимпийских чемпионов! С большим желанием, любопытством и предвкушением жду начала сезона в моем новом клубе, — написала Таня на своей страничке в Instagram.
Напомним, предыдущий сезон спортсменка провела в итальянской команде «Скандиччи», а до этого выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск».
Татьяна Кошелева входит в состав сборной России по волейболу. Однако в последнее время не выступает за национальную команду из-за травмы. В интервью телеканалу «Матч ТВ» Таня призналась, что вернется в сборную не раньше следующего года.