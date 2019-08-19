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Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 августа

Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов профилактические и ремонтные работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. 1-я Трубная, 1, 16,
  • ул. Самокатная, 3, 7-а, 7-б, 4,
  • ул. 2-я Трубная, 20, 18,
  • ул. Короленко, 22,
  • ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132,
  • ул. Кирова, 8, 10,
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
  • ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 36, 1-23 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.), 2,
  • п. Косая Гора: ул. Лесная,
  • ул. М. Горького, 62, 66,
  • ул. Арсенальная, 22,
  • ул. Литейная, 25, 25-а, 27,
  • ул. Ф. Энгельса, 141,
  • ул. Будённого, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная площадь, 19/2, 8,
  • ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 1, 2,
  • ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
  • ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 130-158, 156-а, 158-б,
  • ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.),
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • 2-й пр-д, 2,
  • п. Станционный, 1-30, 33.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +1
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