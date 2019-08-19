Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов профилактические и ремонтные работы пройдут по следующим адресам:
- ул. 1-я Трубная, 1, 16,
- ул. Самокатная, 3, 7-а, 7-б, 4,
- ул. 2-я Трубная, 20, 18,
- ул. Короленко, 22,
- ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132,
- ул. Кирова, 8, 10,
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 36, 1-23 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.), 2,
- п. Косая Гора: ул. Лесная,
- ул. М. Горького, 62, 66,
- ул. Арсенальная, 22,
- ул. Литейная, 25, 25-а, 27,
- ул. Ф. Энгельса, 141,
- ул. Будённого, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2, 8,
- ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
- ул. Гоголевская, 1, 2,
- ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,
- ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
- ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
- ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158, 156-а, 158-б,
- ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.),
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- 2-й пр-д, 2,
- п. Станционный, 1-30, 33.
Другие статьи по темам
Событие
Место