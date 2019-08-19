На выходных 54 туляка сели за руль «под градусом»

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

С 16 по 18 августа сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области были задержаны 54 нетрезвых водителя. Из них 31 привлечен к ответственности за пьяную езду, 20 человек отказались от освидетельствования, а ещё трое ранее задерживались за аналогичное нарушение.

По всем фактам были составлены административные материалы. За нетрезвое вождение и отказ от медосвидетельствования нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении рецидивисту могут назначить взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, а также отправить на обязательные работы или лишить свободы на срок до двух лет.