Алексей Дюмин поручил привести в порядок все объекты Белевского монастыря

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во время рабочей поездки в Белевский район глава региона посетил Спасо-Преображенский собор.

При поддержке федерального Минкульта собор был отреставрирован в рамках федеральной целевой программы «Культура России». В понедельник, 19 августа, в соборе состоялась праздничная литургия, проведен чин освящения.

Алексей Дюмин побывал в обновленном храме и поздравил Епископа Белевского и Алексинского Серафима с праздником Преображения Господня и годовщиной основания Спасо-Преображенского собора, которому исполняется 333 года:

– Белевский монастырь – жемчужина среди православных святынь нашего региона. Его восстановление в преддверии 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты позволит показать Белев во всей его исторической красоте.

Владыка Серафим поблагодарил Губернатора за помощь в восстановлении и сохранении Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря. За счет спонсорских средств были отреставрированы две надвратные колокольни, входящие в ансамбль монастыря. Построены и уже действуют паломнический центр, модульная котельная для обслуживания монастырского комплекса. При поддержке Фонда «Перспектива» восстанавливается братский корпус, ведётся благоустройство территории.

Алексей Дюмин поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной проработать с федеральным ведомством вопрос выделения средств на реставрацию Крестовоздвиженского храма. Губернатор отметил, что все объекты Белевского монастыря должны быть приведены в порядок. На территории обустроят смотровую площадку и установят забор.

Алексей Дюмин отметил, что в преддверии празднования 500-летия Тульского кремля в регионе ведется большая работа по восстановлению и реставрации памятников культуры. Глава региона подчеркнул, что реставрационные работы также запланированы в Никольской церкви в Крапивне, колокольне в Веневе, Успенском соборе Тульского кремля.

Татьяна Рыбкина сообщила, что по всем проектам подрядчики зашли на объекты. К реставрации настенной живописи Успенского собора приступят после согласования с федеральным Министерством культуры. Срок окончания всех работ – август 2020 года.

Алексей Дюмин также проинспектировал благоустройство территории Свято-Введенского Макариевского Жабынского мужского монастыря – там проведены ландшафтные работы, уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения. Завершены электромонтажные работы, установлены новые опоры освещения. Над святым источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый водоразборный павильон.

Глава региона отметил, что площадка существенно преобразилась и теперь сюда будет приезжать ещё больше людей. В ходе визита было принято решение о проведении ремонтно-реставрационных работ в Макариевском храме – одном из самых посещаемых в Свято-Введенской Макариевской пустыни. По поручению Алексея Дюмина на внебюджетные средства в храме отремонтируют фасады и кровлю. К работам приступят в ближайшее время и планируют завершить до конца года.