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Пропавшую 25-летнюю тулячку разыскивают больше двух месяцев

Пропавшую 25-летнюю тулячку разыскивают больше двух месяцев

Внимательно посмотрите на эту фотографию. Возможно, вы видели эту женщину.

Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» поступила заявка о пропаже 25-летней тулячки. Алёна Игоревна Степенная пропала 5 июня 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета, прямые, до плеч.

Была одета: футболка с коротким рукавом зеленого цвета, джинсы укороченные фиолетового цвета.

Если знаете что-либо о местонахождении Алёны Степенной, сообщайте по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:37 +3
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