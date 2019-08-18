Пропавшую 25-летнюю тулячку разыскивают больше двух месяцев
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Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» поступила заявка о пропаже 25-летней тулячки. Алёна Игоревна Степенная пропала 5 июня 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета, прямые, до плеч.
Была одета: футболка с коротким рукавом зеленого цвета, джинсы укороченные фиолетового цвета.
Если знаете что-либо о местонахождении Алёны Степенной, сообщайте по телефонам:
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