Пропавшую 25-летнюю тулячку разыскивают больше двух месяцев

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Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» поступила заявка о пропаже 25-летней тулячки. Алёна Игоревна Степенная пропала 5 июня 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета, прямые, до плеч.

Была одета: футболка с коротким рукавом зеленого цвета, джинсы укороченные фиолетового цвета.