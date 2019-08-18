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Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса
Фото Сергея Старикова

Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса

По словам очевидцев, накануне вечером там работали трактор и экипаж ДПС.

Из откоса Рязанского путепровода, который находится на ул. Новомосковской в Туле, на дорогу вымыло около тонны песка. По словам очевидца, 17 августа примерно в 23.00 на место происшествия сначала приехал экипаж ДПС, а затем трактор. Последний убирал песок с проезжей части, чтобы из-за него не произошло ДТП.
 
Можно предположить, что причиной частичного обрушения откоса стал дождь. Примерно над местом размыва, между бордюром и проезжей частью есть дыра длиной около 1,5 метров и шириной сантиметров в 20. Скорее всего, именно через нее дождевая вода и проникла внутрь откоса.
 
Myslo запросил комментарий у администрации города.
 

 
Рязанский путепровод сделан из железобетона и был построен в 1985 году. О том, что вода начала размывать откос, Myslo сообщал менее месяца назад, в материале «Рейд Myslo: безопасны ли мосты в Туле?».
 

Рязанский путепровод. Место размыва по состоянию на 24.07.2019

Напомним, во вторник, 20 августа, в Туле должно открыться движение по Баташевскому мосту, который был экстренно закрыт из-за угрозы обрушения.

Движение будет открыто только по одной полосе, в связи с этим там сейчас устанавливают бетонные блоки, сетки ограждений для исключения прохода пешеходов. Также на подъезде к мосту монтируют светофор, чтобы регулировать реверсивное движение.

 

Галерея
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 1
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 2
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 3
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 4
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 5
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 6
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 7
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 8
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 9
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 10
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 11
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 12
Под Рязанским путепроводом в Туле вымыло тонну песка из откоса, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:58 +10
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