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В Туле открыли движение по ул. Оборонной
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле открыли движение по ул. Оборонной

На комплексный ремонт ул. Оборонной предусмотрено 106 млн рублей.

Сегодня, 16 августа, в Туле на улице Оборонной открыли движение транспорта. Напомним, здесь с 3 июля ведется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы проводили в несколько этапов. На данный момент на ул. Оборонной вдоль проезжей части установлен бордюр, устроен верхний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, верхний слой межрельсового пространства.

Дмитрий Борисов

- Остались работы по подготовке тротуаров к асфальтированию, само асфальтирование тротуаров, устройство литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, - отметил Дмитрий Борисов, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству. - Активное участие в благоустройстве улицы Оборонной принимает администрация территориального округа. 


Ремонтные работы будут проводить в круглосуточном режиме и планируют завершить к 10 сентября. 



Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, общая протяженность участка, на котором продолжаются работы, - 2,4 км. На комплексный ремонт ул. Оборонной предусмотрено 106 млн рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:04 +6
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