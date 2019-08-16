В Туле открыли движение по ул. Оборонной

Фото пресс-службы администрации города.

Сегодня, 16 августа, в Туле на улице Оборонной открыли движение транспорта. Напомним, здесь с 3 июля ведется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы проводили в несколько этапов. На данный момент на ул. Оборонной вдоль проезжей части установлен бордюр, устроен верхний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, верхний слой межрельсового пространства.

Дмитрий Борисов - Остались работы по подготовке тротуаров к асфальтированию, само асфальтирование тротуаров, устройство литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, - отметил Дмитрий Борисов, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству. - Активное участие в благоустройстве улицы Оборонной принимает администрация территориального округа.



Ремонтные работы будут проводить в круглосуточном режиме и планируют завершить к 10 сентября.





Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, общая протяженность участка, на котором продолжаются работы, - 2,4 км. На комплексный ремонт ул. Оборонной предусмотрено 106 млн рублей.