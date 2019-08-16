Роспотребнадзор помог тулячке вернуть деньги за некачественную обувь

Сотрудники Управления Роспотребнадзора обратились в суд с просьбой обязать ООО «Рандеву» – владельца одноименного магазина на проспекте Ленина, вернуть покупательнице деньги за некачественный товар.

Женщина купила обувь из натуральной кожи и уже спустя неделю после покупки обновка начала буквально разваливаться. Покупательница обратилась в магазин с просьбой о возврате денег, но продавец по результатам проверки не обнаружил на товаре фабричных недостатков.

Тулячка отдала покупку на независимую экспертизу, которая выявила нарушение технологии промышленного изготовления обуви. Несмотря на это, магазин отказался урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Иск о расторжении договора, взыскании суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества, взыскании неустойки за просрочку выполнения требований потребителя, штрафа и компенсации морального вреда и судебных расходов полностью удовлетворен. Магазин обязан выплатить тулячке сумму, в четыре раза превышающую стоимость обуви.