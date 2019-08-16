Тульские спасатели вернулись из Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В середине лета в Приангарье прошло две волны паводка. Более 100 населенных пунктов Иркутской области были подтоплены. Пострадало около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социальных объектов и 22 моста.

На помощь иркутским спасателям была направлена аэромобильная группировка тульских спасателей – 100 специалистов с 5 июля ликвидировали последствия дождевого паводка. Тульские спасатели разобрали более ста зданий, расчистили тысячи кубических метров территорий, провели дезинфекцию социальных объектов, доставляли хлеб и питьевую воду для жителей, восстановили защитную дамбу на реке Ия.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих от имени жителей поблагодарили сотрудников Тульского спасательного центра за проделанную работу. Наиболее отличившимся сотрудникам МЧС вручили почетные грамоты и ценные подарки.

15 августа спасатели вернулась в Тулу.