В Туле восстановят поднятый со дна Баренцева моря американский танк

Американский танк «Шерман», ранее поднятый со дна Баренцева моря, будет отреставрирован в Туле. Об этом пишет Infox.ru.

Отмечается, реставрацией будет заниматься одно из оборонных предприятий Тульской области. В настоящее время «Шерман» находится на территории регионального парка «Патриот».



Таким танк достали из воды.

Известно, что танк затонул в марте 1945 года, когда немецкая подлодка U-995 подбила сухогруз «Томас Дональдсон», следовавший в СССР в рамках ленд-лиза. Он был поднят со дна в марте 2018 года.