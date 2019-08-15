Фото «Тульских известий» и пресс-службы Миноброны РФ.
В Туле восстановят поднятый со дна Баренцева моря американский танк
Реставрация поручена одному из оборонных предприятий Тульской области.
Американский танк «Шерман», ранее поднятый со дна Баренцева моря, будет отреставрирован в Туле. Об этом пишет Infox.ru.
Отмечается, реставрацией будет заниматься одно из оборонных предприятий Тульской области. В настоящее время «Шерман» находится на территории регионального парка «Патриот».
Таким танк достали из воды.
Известно, что танк затонул в марте 1945 года, когда немецкая подлодка U-995 подбила сухогруз «Томас Дональдсон», следовавший в СССР в рамках ленд-лиза. Он был поднят со дна в марте 2018 года.
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