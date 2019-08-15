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При ремонте плотины в Тульской области таинственно исчез 1 миллион рублей
Фото mordvez.ru, по информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

При ремонте плотины в Тульской области таинственно исчез 1 миллион рублей

Природоохранный прокурор добился возбуждения дела по факту хищения денежных средств, выделенных на капремонт гидротехнического сооружения.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по исполнению госконтракта между региональным министерством природных ресурсов и экологии и ООО «КСК ГРУПП». Контракт был заключен на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на притоке реки Осетр — речке Мордвес в деревне Алесово Веневского района.

Как стало известно Myslo, аукцион на работы по капремонту плотины ООО «КСК ГРУПП» выиграла еще в 2017 году. Начальная цена контракта составляла чуть более 9 миллионов рублей, по смете вышло более 10 млн. За эти деньги «КСК ГРУПП» должна была провести ремонт плотины, водосбросного сооружения и водопропускных трубопроводов и другие работы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что часть оплаченных по контракту работ фактически не выполнены. Таким образом, похищены денежные средства, принадлежащие министерству природных ресурсов и экологии Тульской области, на сумму свыше 1 млн рублей.

Материалы проверки прокурором направлены в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования.

12 августа 2019 года следственный отдел ОМВД России по Веневскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход расследования Тульской природоохранной прокуратурой взят на контроль.

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Автор: Юлия Королева, вчера, в 11:45 +11
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